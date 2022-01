“Non è mai stato un obiettivo”: arriva la smentita sull’attaccante

Negli ultimi giorni tante voci hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi. Gran parte di queste, però, non hanno poi dato dei riscontri. Il calciomercato è un mondo a parte, in cui interessamenti e trattative possono accendersi da un momento all’altro.

TURIN, ITALY – JANUARY 23: Giacomo Raspadori of US Sassuolo celebrates a goal during the Serie A match between Torino FC and US Sassuolo at Stadio Olimpico di Torino on January 23, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Stando a quanto riportato da Raffaele Auriemma, però, il Napoli non avrebbe mai seguito Raspadori. L’attaccante del Sassuolo, infatti, è stato accostato agli azzurri nei giorni scorsi. Il giornalista napoletano non ha dubbi: Raspadori non è mai entrato nei radar partenopei. Di seguito il tweet.

Non è mai stato un obiettivo del #Napoli https://t.co/OrpCP9S8Qp — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) January 30, 2022