Rivoluzione Napoli, fissato un nuovo tetto massimo per gli ingaggi

La stagione del Napoli di Luciano Spalletti sta stupendo tutti. Gli azzurri dopo la delusione della passata stagione, con la Champions sfumata all’ultima giornata, hanno ritrovato coesione e forza. Merito del mister toscano ed anche della voglia della rosa di dimostrare tutto il proprio valore.

NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Juan Jesus of SSC Napoli celebrates after scoring the 1-0 goal during the Serie A match between SSC Napoli and US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il Napoli però sembra ormai in continua evoluzione. Da ormai due stagioni infatti l’intenzione è quella di rifondare la squadra, puntando su calciatori giovani e di talento, quali Di Lorenzo, Fabiàn, Elmas, Lozano, Osimhen. Dalla prossima stagione inoltre gli azzurri faranno a meno del proprio capitano, Lorenzo Insigne, che non ha trovato un accordo per il rinnovo con la società.

La differenza tra domanda ed offerta era incolmabile e, per la Gazzetta dello Sport, la volontà del Napoli è quello di diminuire sensibilmente il monte ingaggi. Per questo motivo secondo la rosea De Laurentiis ha fissato un nuovo tetto massimo: 3,5 milioni di euro massimi per calciatore. La società farà eccezione per calciatori che hanno contratti in essere già più alti come Osimhen, Koulibaly o Lozano.