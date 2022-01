Calciomercato Napoli, Alvarez sarà un calciatore del Manchester City

Uno dei prospetti più importanti del calcio argentino è sicuramente Julian Alvarez. L’attaccante del River Plate, che ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa, è stato accostato anche al Napoli in questa finestra di mercato. Alla fine, però, l’ha spuntata il Manchester City.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – OCTOBER 25: Julian Alvarez of River Plate celebrates after scoring the second goal of his team during a match between River Plate and Argentinos Juniors as part of Torneo Liga Profesional 2021 at Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti on October 25, 2021 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

A confermare la riuscita della trattativa è stato il presidente del River Plate, Jorge Brito, ai microfoni di ESPN. Nulla ha potuto la società argentina, in quanto le prestazioni del classe 2000 hanno convinto definitivamente i top club del Vecchio Continente. Di seguito le parole di Brito.

“È fatta, ma rimarrà con noi in prestito fino al 7 luglio. Era chiaro, vedendo il suo rendimento in campo, che un top club avrebbe pagato la sua clausola di risoluzione. Per fortuna però Julian resterà con noi ancora qualche mese, per il River sarà come un nuovo acquisto”.