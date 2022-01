UFFICIALE – Bari, acquistato un ex Napoli per il centrocampo

Colpo in entrata per il Bari di Aurelio De Laurentiis. I biancorossi infatti hanno ufficializzato l’acquisto di Raffaele Maiello, centrocampista anche ex Napoli. Il Bari, attualmente al primo posto a + 10 sulla seconda classificata, sembra essere pronto al passaggio in Serie B. Di seguito il comunicato.

FROSINONE, ITALY – JUNE 16: Raffaele Maiello of Frosinone celebrates after scoring the opening goal during the serie B playoff match final between Frosinone Calcio v US Citta di Palermo at Stadio Benito Stirpe on June 16, 2018 in Frosinone, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)

“SSC Bari comunica di aver acquisito dal Frosinone Calcio, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Raffaele Maiello (10.07.91, Acerra); il centrocampista sarà da subito a disposizione di mister Mignani per la trasferta di Pagani.

Dopo la trafila nelle giovanili del Napoli, Maiello fa il suo esordio in Serie A nel 2010 a soli 19 anni proprio con la maglia dei partenopei, facendo poi registrare ancora 3 presenze in Massima Serie la stagione successiva all’ombra del Vesuvio. Nella stagione ’11-’12 passa in prestito al Crotone in Serie B dove colleziona 26 presenze il primo anno, 36, con 5 reti, il secondo. Il campionato ’13-’14 lo gioca ancora in B, ma con la maglia della Ternana (30 pres. e 2 gol), prima di tornare nuovamente al Crotone (38 pres. e 3 gol). Dopo il prestito all’Empoli in Serie A, dove gioca 13 gare in una stagione e mezza, si trasferisce, nel gennaio ’17, al Frosinone contribuendo in maniera determinante alla promozione dei ciociari in Serie A. Con la maglia frusinate giocherà 165 partite (29 in massima serie) segnando 6 reti in 5 stagioni”.