Calo del Napoli a febbraio? Cosa sta facendo Spalletti: la spiegazione

A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto Eugenio Albarella, preparatore atletico del Napoli. Argomento principe è stato un possibile calo fisico e mentale che potrebbe inficiare le prestazioni del Napoli e di tutte le squadre di Serie A in un momento clou per le sorti del campionato come il mese di febbraio.

Albarella ha svelato che Spalletti, tecnico azzurro, ha sfruttato la sosta del campionato per lavorare meglio con la squadra negli allenamenti dopo il difficile momento affrontato da metà novembre in poi a causa dei vari infortuni sofferti dai calciatori. In questo modo il tecnico toscano vuole preparare la squadra in vista della ripresa del campionato, per tornare rapidamente a pieno regime. Queste le parole del preparatore:

FOTO: Getty – Napoli

“CALO FISICO A FEBBRAIO: LA SOLUZIONE DI SPALLETTI”

“Possibile calo a febbraio? Non posso dare giudizio perché non conosco i particolari delle squadre. Potrei analizzare ciò che abbiamo vissuto a Napoli. Conosciamo bene tutte le difficoltà tra infortuni e COVID-19 nel mese di dicembre. Spalletti è stato bravissimo a gestire questo momento di difficoltà, riproponendosi come outsider per un risultato storico. Bisogna sempre contestualizzare tutto. Il Napoli dovrà essere bravo a restare compatto nella zona di palla per ripartire il meglio possibile“.



“Cosa può fare Spalletti per migliorare la condizione? Il capo-officina può solo oliare il motore, non può smontarlo direttamente anche perché a livello tempistico non c’è il tempo. Sono molto fiducioso perché nell’ultimo mese Spalletti ha sfruttato più allenamenti per poter incidere nei particolari. La possibilità di poterlo fare avendo più tempo incide moltissimo, potrà poi magari viaggiare a filo di gas negli impegni più affollati“.