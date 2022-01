Taglio al monte ingaggi, c’è il dilemma Koulibaly

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulle strategie future del Napoli, con un occhio sempre fisso sul bilancio.

Grazie alla cessione di Manolas, De Laurentiis si è liberato della gravosa retribuzione del greco (circa otto milioni lordi), ma da qui a fine stagione l’obiettivo è quello di tagliare il monte ingaggi per un totale di circa 35 milioni di euro.

FOTO: Getty – Koulibaly Napoli

Koulibaly pesa a bilancio per 11,1 milioni, quindi bisogna capire come analizzare la sua situazione. Quel che è certo è che nessuno vuole perderlo a zero, quindi quest’estate sarà probabilmente decisiva.

Ricordando che il suo contratto scadrà nel 2023, a giugno ci si troverà di fronte a due strade: il rinnovo (ma alle condizioni del Napoli), oppure un’eventuale cessione.