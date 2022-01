L’ex Milan verso il ritorno in Serie A: in campo già contro il Napoli?

Il campionato è fermo a causa degli impegni delle Nazionali, ma molti club sono attivi sul mercato per rinforzare la rosa entro il 31 gennaio.

Mercato Lapadula Venezia

Il prossimo avversario del Napoli è il Venezia di mister Zanetti che è in piena lotta per non retrocedere. I lagunari stanno provando a rinforzare il reparto offensivo in vista del rush finale.

Secondo Nicolò Schira, esperto di mercato, il Venezia è pronto a chiudere un importante colpo.

Si tratta di Gianluca Lapadula che al momento milita in Serie B nel Benevento.

L’operazione, secondo Schira, si potrebbe chiudere nei prossimi giorni, con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Se l’affare dovesse chiudersi, il centravanti peruviano potrebbe essere a disposizione per il match contro gli azzurri del 6 febbraio.

Per Lapadula si tratta di un ritorno in Serie A, dopo le esperienze con Milan e Genoa.