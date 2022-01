Tutto sul difensore se parte Koulibaly: l’erede

Kalidou Koulibaly è senz’altro una delle colonne portanti del Napoli da molti anni a questa parte e ha sempre dimostrato di avere un legame speciale con la città.

L’edizione odierna di Tuttosport, tuttavia, sottolinea come – in caso di offerta soddisfacente per lui e per il Napoli – quest’estate il senegalese potrebbe pensare di cambiare maglia.

FOTO: Getty – Koulibaly Napoli

Se ciò dovesse accadere, gli azzurri non possono assolutamente farsi trovare impreparati, motivo per cui pare che l’erede di Koulibaly sia già stato designato.

Si tratta di Gleison Bremer, centrale del Torino in scadenza di contratto nel 2023 (proprio come KK). Con il ricavo di un’eventuale cessione, dunque, Bremer potrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli.