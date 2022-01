Mossa a sorpresa del CT Mancini: nuovo ruolo per Insigne in Nazionale

La nazionale di Roberto Mancini si è riunita in questi giorni a Coverciano per lo stage voluto fortemente dall’allenatore. I giocatori convocati sono stati 35 e tra questi c’è stato il ritorno di Mario Balotelli e la prima convocazione per Joao Pedro.

FOTO: Getty – Roberto Mancini e Lorenzo Insigne

Mancini in particolare, ha approfittato della sosta per valutare diversi calciatori ma soprattutto per cercare nuove soluzioni di gioco per un’ Italia che è apparsa un po’ appannata nelle ultime uscite.

Tra le tante novità provate dal ct spicca l’utilizzo di un nuovo modulo il 3-4-1-2, un sistema che vedrebbe Lorenzo Insigne nelle vesti di trequartista. Dunque, Mancini sperimenta e prova nuove mosse per centrare la qualificazione al prossimo mondiale in Qatar.