Diawara cambia squadra: l’agente svela dove vuole giocare

Daniele Piraino, agente dell’ex Napoli Amadou Diawara, ha parlato poco tempo fa, in un’intervista rilasciata al portale spagnolo As, a proposito del futuro del suo assistito, ormai dichiaratamente fuori dal progetto di José Mourinho alla Roma.

Il tecnico portoghese gli ha concesso appena tre presenze in stagione finora e il guineano ha voglia di cambiare aria. In questi giorni, il suo procuratore ha incontrato Tiago Pinto, ds della società giallorossa, stabilendo che Diawara verrà ceduto in questa finestra di mercato.

Seguito anche da società italiane (Sampdoria e Venezia su tutte), il club preferito da Diawara, però, stando alle parole di Piraino, sarebbe il Valencia, che milita nella Liga spagnola. Queste le parole del suo agente:

Diawara Roma

“Il suo futuro si deciderà in questi giorni, ma nell’incontro è stato deciso che partirà. Piace in Italia e Francia, ma il sogno di Amadou è giocare nel Valencia. Sarebbe felice di trasferirsi nel club spagnolo“.



Il Valencia oggi ha annunciato l’arrivo di Ilaix Moriba in quel ruolo e sta ancora valutando se assecondare o meno la richiesta dell’allenatore José Bordalas di prendere un secondo centrocampista.