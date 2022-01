Bogliacino consiglia: “È davvero forte, il Napoli deve prenderlo subito”

Mariano Bogliacino, ex giocatore del Napoli, è intervento ai microfoni di radio KissKissNapoli durante la consueta finestra di Radio Goal.

Bogliacino in particolare, ha parlato del suo connazionale Mathias Oliveira, giocatore del Getafe finito nel mirino dei partenopei. Queste le parole dell’ex Napoli:

FOTO: Getty – Mathias Oliveira, Getafe

“Io credo che il Napoli farebbe bene a prenderlo subito. È un calciatore forte che sta facendo molto bene lì in Spagna tra le fila del Getafe. Io penso che possa adattarsi bene al calcio italiano anche perché tutto sommato assomiglia un po’ a Mario Rui. Olivera è un calciatore che non si risparmia in fase offensiva e difende molto bene”.

Dunque, Bogliacino è convinto delle potenzialità di Oliveira ed esorta la società azzurra a prenderlo perché può davvero fare la differenza sulla fascia sinistra.