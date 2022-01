Bergomi: “A Koulibaly succedeva con Manolas! Scudetto? Vi svelo il problema del Napoli”

Beppe Bergomi, ex campione del mondo nell’82, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal.

Bergomi ha analizzato la situazione in casa Napoli e ha spiegato alcuni dei problemi che, secondo lui, frenano gli azzurri.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Koulibaly e Manolas non si sposavano e non è colpa di nessuno dei due, il difensore è importante e la coppa deve essere affidabile. Con Rrahmani le cose sono andate per il meglio.

Scudetto? Inizialmente davo per favorita il Napoli che ha perso punti soprattutto a causa delle assenze fondamentali di Osimhen, Koulibaly e Fabian Ruiz. Non mi aspettavo una partenza simile dell’Inter essendo sotto un nuovo tecnico a cui vanno fatti solo i complimenti”.