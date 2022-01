Non solo Adama Traorè, il Barcellona tenta il colpo in attacco: contatti avviati!

Il prossimo rivale del Napoli, in Europa League, è il Barcellona. I catalani sono molto attivi sul mercato per cercare di puntellare la rosa.

Secondo il The Athletic, il nuovo obiettivo per l’attacco dei blaugrana è Pierre-Emerick Aubameyang in forza all’Arsenal.

Mercato Barcellona Aubameyang

Il giocatore è fuori dal progetto dei Gunners ed è stato messo fuori rosa. Sempre secondo il The Athletic tra le due società ci sono già stati i primi contatti per il prestito fino al termine della stagione.

L’Arsenal ha ricevuto anche un’offerta anche dall’Al-Hilal, squadra saudita, che ha proposto un prestito con diritto di riscatto. Lo stipendio sarebbe stato pagato interamente dall’Al-Hilal, ma il giocatore ha rifiutato questa possibilità.

Anche la Juventus è sul giocatore dell’Arsenal. Aubameyang andrebbe sostituire Morata, nel caso in cui dovesse andare al Barcellona.