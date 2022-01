VIDEO | Calciomercato Napoli, KOULIBALY-JUVE: la notizia!

Il Napoli nel prossimo futuro dovrà valutare quelli che sono anche i calciatori che a partire dal prossimo anno saranno in scadenza contrattuale.

Tra questi spicca la figura di Kalidou #Koulibaly: il suo ingaggio è certamente importante e servirà monitorare la situazione in vista del 2023, ultimo anno di contratto tra il gigante senegalese e gli azzurri.

Non possono mancare le sirene di mercato, Serie A compresa. A parlarne è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a proposito di un possibile addio di Matthijs de Ligt. Secondo il quotidiano, se davvero il centrale olandese dovesse trovare una società acquirente, il primo nome individuato dai bianconeri per sostituirlo è proprio quello di Koulibaly.

In passato il calciatore è già accostato a vari club come il PSG e il Manchester City, e i vertici bianconeri sognano il colpaccio per rilanciarsi in termini di competitività e vittorie.

