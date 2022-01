Pres. BBC Napoli: “Non posso dire molto, ma posso dirvi che intenzioni ha Bezos sul calcio”

Negli ultimi giorni hanno fatto rumore le voci che vorrebbero Jeff Bezos, proprietario di Amazon, come prossimo presidente azzurro. In ogni caso, la notizia non sembra aver trovato alcun riscontro ufficiale. A tal proposito a Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Amedeo Manzo, presidente BCC Napoli e capo delegazione per l’incontro Amazon a Napoli.

Queste le sue parole sul possibile interesse di Bezos al Napoli: “A causa di un contratto non posso dire molto, ma non credo che il calcio sia nel progetto di Amazon. Napoli come città è sicuramente un’attrattiva importante nel mondo, e può diventare un’occasione anche dal punto di vista economico.”

De Laurentis

Vlahovic-Juventus: poca chiarezza sulle regole

Se un cliente ha il conte in rosso e vuole comprare Vlahovic chiamo i Carabinieri. Voglio vedere cosa dirà la Consob e le autorità, essendo la Juventus quotata in borsa, dell’operazione della Juventus. È come acquistare una Ferrari con i soldi dei consumatori. Non conosco nello specifico la situazione in casa Juventus, ma non guasterebbe un po’ di prudenza. Stiamo tirando troppo la corda“.