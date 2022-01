Il Napoli prova a soffiare l’obiettivo del Milan: può arrivare dalla Germania

L’obiettivo della dirigenza azzurra è quella di guardare soprattutto al futuro. Il mercato invernale potrebbe chiudersi con il solo acquisto di Axel Tuanzebe, ma Giuntoli non resta fermo e pensa a giugno. E potrebbe fiondarsi su un nuovo difensore centrale.

Malick Thiaw

È notizia delle ultime ore di un interessamento concreto del Milan per Malick Thiaw, difensore classe 2001 dello Schalke. Venti presenze in Zweite quest’anno e un ottimo rendimento: il club rossonero vorrebbe acquistare subito il giocatore tedesco per farlo crescere in questi mesi.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, sul giovane difensore tedesco c’è anche il Napoli che sarebbe disposto ad acquistarlo a giugno e non subito. Opzione più gradita al club tedesco che sta puntando a tornare in Bundesliga e non vorrebbe perdere il suo difensore titolare a stagione in corso.

Attenzione anche ai club di Premier League: il giovane talento tedesco è seguito anche da Liverpool e West Ham.