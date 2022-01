Fedele critico: “Meret futuro titolare? Non è adatto, c’è un motivo”

Il dirigente Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” per commentare le ultime notizie di calciomercato e delicata situazione portieri in casa Napoli. Queste le sue parole:

“Meret? Da un punto di vista di patrimonio tecnico è un ragazzo ben fornito ma non si fa sentire molto in campo e non ha personalità. Se Ospina non dovesse rinnovare serve un altro portiere, per me Meret non può essere il futuro portiere del Napoli.“

Alex Meret – Foto: LuigixCanux/xIPAx/xLiveMediax

Tutto merito di Spalletti



“Spalletti ha valorizzato la rosa, il compito dell’allenatore è questo. Il Napoli per vincere lo Scudetto deve fare almeno altri 35-40 gol oppure 29 gol ma senza prenderne 15 ma 12. Scambio Caprari-Lozano? Neanche a morire”.

Spalletti- Foto: xFOTOAGENZIAx – Dimaro

Nandez accostato al Napoli, il parere

“Juve su Vlahovic? Exor ha possibilità di inserire soldi freschi. Le altre squadre invece devono fare le plusvalenze. Napoli davvero interessato a Nandez? Non serve. Il Cagliari potrebbe darlo in prestito alla Juventus, i bianconeri hanno tanti giocatori in giro che possono girare. “