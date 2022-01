L’ex Napoli ad un passo dalla Salernitana: l’affare è in chiusura

Dopo il forte interesse per Diego Costa, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb la Salernitana posa l’attenzione anche sull’attaccante del Torino Simone Verdi. La trattativa sarebbe a un passo dalla chiusura. Tanti i nomi sul tavolo di Walter Sabatini, tra i quali anche un altro giocatore ex Napoli e attualmente del Torino Armando Izzo e Federico Fazio.

Salernitana su Simone Verdi

Simone Verdi è sempre più vicino alla Salernitana. L’attaccante con Juric non ha trovato mai spazio al Torino e quindi non vede l’ora di ricominciare altrove per rilanciarsi, dopo aver collezionato solo 88 minuti tra Campionato e Coppa Italia.