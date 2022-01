Fabian Ruiz via in estate? Il Napoli valuta tre profili per sostituirlo

Lorenzo Insigne potrebbe non essere l’unico big a lasciare Napoli in estate. Sulla graticola ci sono anche David Ospina, Dries Mertens e Faouzi Ghoulam, in scadenza a giugno e con poche possibilità di rinnovo. Ma attenzione anche alla situazione che riguarda Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz.

Ivan Ilic

I due pilastri del club azzurro hanno il contratto in scadenza nel 2023 e in estate potrebbero essere ceduti in caso di mancato accordo sul rinnovo. Tra i due, è il centrocampista spagnolo quello a poter essere sacrificato.

Sono tanti i nomi sulla lista di Cristiano Giuntoli ma, secondo il Corriere dello Sport, sono tre i centrocampisti maggiormente seguiti. Oltre al solito Nahitan Nandez, ci sono anche Ivan Ilic del Verona e Davide Frattesi del Sassuolo.

Vista la tanta concorrenza per Nandez e Frattesi, il centrocampista del Verona potrebbe essere l’obiettivo principale.