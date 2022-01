Calciomercato Napoli, si prova il colpo dal PSG: due centrocampisti nel mirino

Il difensore Axel Tuanzebe è stato il primo acquisto del Napoli in questa sessione di calciomercato invernale e probabilmente sarà anche l’unico. Ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non resta in disparte e continua a monitorare la situazione in giro per l’Europa.

Messi e Paredes

Il Napoli potrebbe provare a prendere un centrocampista di caratura internazionale con la formula del prestito secco fino a giugno con partecipazione del club di appartenenza allo stipendio del calciatore.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il club azzurro potrebbe bussare alla porta del PSG. Il club francese è pronto ad accogliere Tanguy Ndombele dal Tottenham: con il suo arrivo, ci saranno troppi centrocampisti in rosa. Ecco allora che entra in gioco Giuntoli.

Il direttore sportivo azzurro potrebbe provare a chiedere al PSG il prestito di un centrocampista: Georginio Wijnaldum e Leandro Paredes i nomi attenzionati dal Napoli. I buoni rapporti tra le due società potrebbero favorire un’operazione che al momento sembra essere molto complicata.