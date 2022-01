Un azzurro nel mirino di Sarri: può lasciare il Napoli a gennaio!

Faouzi Ghoulam è vicino all’accordo con la Lazio per lasciare il Napoli con sei mesi d’anticipo. Il suo contratto con la società azzurra è in scadenza quest’anno. A riportare la notizia è Tuttomercatoweb. I partenopei non si opporrebbero al suo addio anche per una questione di ingaggio.

Faouzi Ghoulam

Sembrava che potesse essere lui (almeno fino a giugno) il terzino di cui il Napoli ha tanto bisogno per dare un po’ di respiro a Mario Rui.

Già accennato da Nicolò Schira nei giorni scorsi, però la destinazione era un’altra squadra di Serie A. Di seguito le parole:

“Faouzi Ghoulam è stato offerto a Cagliari . Il contratto dell’esterno sinistro con #Napoli attualmente scade a giugno“.