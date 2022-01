Bajrami è l’obiettivo primario per il dopo-Insigne: la valutazione

Il calciomercato estivo vedrà il ds Cristiano Giuntoli molto impegnato. Saranno diversi in colpi in entrata da dover fare per aggiustare alcuni reparti. L’attacco potrebbe essere rivoluzionato: con capitan Insigne, già acquistato dal Toronto, anche Dries Mertens potrebbe lasciare Napoli a giugno.

Nedim Bajrami

Il nome principale per il dopo-Insigne sembra essere quello di Nedim Bajrami, trequartista albanese dell’Empoli. Il tifosi del Napoli lo impararono a conoscere prima di questa stagione in Serie A: l’anno scorso segnò una doppietta al Maradona negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il classe ’99 è riuscito a diventare punto fermo nel 4-3-1-2 di mister Andreazzoli e ha collezionato già 6 reti e 4 assist al suo primo anno in Serie A. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport conferma l’interesse del Napoli e svela anche la valutazione dell’Empoli: 10 milioni di euro.

Inoltre, il Napoli continuano a tenere d’occhio anche altri due talenti dell’Empoli: si tratta del difensore centrale Mattia Viti e del terzino sinistro Fabiano Parisi.