Niente Napoli per il difensore: raggiungerà Insigne al Toronto!

Nei giorni scorsi si è parlato di un probabile arrivo di Domenico Criscito al Napoli come futuro uomo spogliatoio. Tuttomercatoweb ha smentito le indiscrezioni, rilasciando alcuni aggiornamenti sul futuro del difensore.

Non solo Insigne, Criscito al Toronto

Domenico Criscito potrebbe firmare con il Toronto raggiungendo Lorenzo Insigne in MLS. Stanno proseguendo i contatti con gli agenti e la società. Il giocatore classe ’86 ha un contratto con il Genoa fino a giugno 2023. Dopo la chiusura del mercato di gennaio, si arriverà alla chiusura degli accordi tra le parti: c’è già un’intesa di massima sulla base di tre anni di contratto.

Domenico Criscito

Raffaele Auriemma parlò nei giorni scorsi di Criscito ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le parole:

“A fine stagione potrebbe arrivare un napoletano nel Napoli. Potrebbe essere colui che sostituisce Insigne come leader, spessore, uomo spogliatoio. Potrebbe essere utile come esterno sinistro e difensore centrale. Il nome è quello di Mimmo Criscito. Lui ha un altro anno di contratto con il Genoa ma vuole andare via e vuole chiudere la carriera con il Napoli a fare l’uomo spogliatoio. Molto probabile che questa trattativa possa andare in porto”.