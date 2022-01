Napoli e Inter beffate per Nandez? Irrompe un’altra big

Meno di una settimana al termine di questa finestra di calciomercato invernale, poi le rose saranno complete per la volata finale nella seconda metà di stagione.

Il Napoli dopo aver chiuso il difensore Alex Tuanzebe, resta vigile in attesa di possibili occasioni sul gong, che permetterebbero a Luciano Spalletti di gestire al meglio la rosa anche in vista della doppia sfida di coppa contro il Barcellona.

Nandez – (Photo by Gabriele Maltinti/Getty)

Napoli-Nandez: azzurri beffati?

Uno dei nomi seguiti dal ds Giuntoli è quello di Nahitan Michel Nández, centrocampista uruguaiano del Cagliari, che vorrebbe il calciatore in prestito, rimandando l’acquisto del cartellino al prossimo giugno.

Il giocatore, seguito anche dall’Inter, è entrato nell’orbita di un’altra big di Serie A, la Juventus, forte dell’ottimo rapporto con la società sarda. Stando a quanto riportato da Tmw il Cagliari avrebbe dato il via libera per far partire il giocatore in prestito.

L’entourage del giocatore, che è già a Torino per un interessamento dei granata, vedrà presto la società bianconera, provando ad anticipare Napoli e Inter, così da regalare a Massimiliano Allegri un nuovo jolly per il centrocampo.