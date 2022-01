Olivera, parla l’agente: frenata sul Napoli

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la difesa e garantire una valida alternativa a Mario Rui sulla corsia mancina. Dalla scorsa estate uno dei nomi preferiti del ds Giuntoli è Mathias Olivera, in forza al Getafe.

Olivera – (Getty Images)

Olivera è legato al Getafe con un contratto fino al 30 giugno 2023, con una clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Negli ultimi giorni il Napoli è tornato forte sul giocatore, provando ad anticipare il suo arrivo già a gennaio.

Un’operazione di circa 11 milioni di euro tra prestito e diritto o obbligo di riscatto, che permetterebbe al Napoli di chiudere per una pedina fondamentale nello scacchiere di Luciano Spalletti.

Napoli su Olivera, l’agente: “Resta al Getafe a gennaio”

Paolo Boselli, agente del giocatore, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, ha così commentato la trattativa: “Ci sono tanti club interessati, non solo il Napoli, ma a gennaio non lascerà il Getafe. Se il Napoli è in vantaggio? No, al momento ci sono gli azzurri e altri club”. Affare dunque, per il momento solo rimandato a giugno.