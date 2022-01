“Può fare come Milito”: il giornalista esalta Osimhen

Durante Il Bello del Calcio, programma in onda su Canale 8 che ha spesso visto protagonista anche il compianto Gianni Di Marzio, il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato a proposito delle prestazioni di Victor Osimhen, centravanti del Napoli. Nonostante i problemi sofferti dal suo arrivo all’ombra del Vesuvio, Pistocchi è del parere che il nigeriano possa fare molto bene, diventando uno dei migliori nel suo ruolo, sia in Italia che in Europa, ricalcando le orme di Diego Milito.

“Io ho seguito anche Milito ad inizio carriera e Milito all’inizio non era quello del triplete. Osimhen può fare un percorso simile, viene da un campionato come quello francese in cui le difese certamente non sono eccelse, bisogna dargli tempo ma ci stupirà. Ha già fatto dei passi avanti dall’anno scorso, modificando il suo modo di giocare, e può continuare su questa strada“.

Napoli, corsa scudetto, è la vera rivale dell’Inter?

Pistocchi si è espresso anche in merito alla lotta scudetto, individuando nel Napoli la squadra che più delle altre può competere con l’Inter per aggiudicarsi la vittoria finale.

“Dopo aver visto Milan Juventus, credo sempre più che sia il Napoli la vera rivale dell’Inter per lo scudetto, le altre le vedo molto indietro, sia a livello fisico che di idee di gioco. Soprattutto il Milan ha perso un po’ di smalto; d’altra parte, con un centravanti di quarant’anni è difficile pensare di competere in alta classifica per tutta la stagione“.