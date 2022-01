Calciomercato Napoli, lotta con Torino e Juventus per il difensore

Dopo l’acquisto di Tuanzebe per il reparto difensivo, il Napoli continua a sondare il terreno per cercare un altro difensore in crescita da comprare. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, la società partenopea sta guardando in particolar modo a Federico Gatti del Frosinone.

Gatti Frosinone

Il Napoli ha chiesto diverse informazioni su di lui alla società ciociara. Il giocatore, che ha collezionato 18 presenze in Serie B e realizzato tre gol, sogna ovviamente la Serie A ed ha attirato l’attenzione di diversi club.

Oltre al Napoli, infatti, il calciatore ha l’interesse di Torino e Juventus. I granata pare che abbiano già avviato i contatti con la società laziale, mentre i bianconeri lo stanno osservando da vicino, con l’obiettivo di ringiovanire il reparto difensivo.