Bargiggia sicuro: “Due azzurri sono fuori progetto per De Laurentiis”

A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al mercato del Napoli. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Gli azzurri avevano provato a chiedere Tagliafico in prestito all’Ajax, ma non se ne farà nulla. Stesso discorso per Ruben Olivera del Getafe, gli spagnoli non lo danno in prestito. Idem per Parisi dell’Empoli. Il Napoli ad oggi non farà nessuna operazione in entrata. In uscita Ghoulam non è stato proposto al Cagliari“.

FOTO: Getty Images – Faouzi Ghoulam

Ha inoltre espresso il proprio parere in merito al rinnovo di Dries Mertens, ritenendo che il calciatore non rientri più nei piani del Napoli, soprattutto alle cifre attuali. “Il belga dovrebbe giocare un finale di stagione stratosferico per far venire voglia a De Laurentiis di rinnovargli il contratto. La società ha fatto lo stesso discorso anche per Ospina, non mi sembra che ci siano spiragli per il rinnovo“.

Infine ha ufficializzato l’acquisto dell’ex Napoli alla Salernitana. “Ufficiale l’arrivo di Sepe in porta. I granata dovrebbero compiere un vero e proprio miracolo per salvarsi. Il progetto però del nuovo presidente Iervolino e del direttore sportivo Sabatini è ambizioso, in bocca al lupo a loro“.