Nandez-Napoli, possibile avvicendamento nelle ultime ore di mercato?

Stando alle parole dell’esperto di mercato di Sky Luca Marchetti, in caso di addio di Dusan Vlahovic, fortemente corteggiato dalla Juventus, entro la fine del mercato di gennaio, la Fiorentina starebbe valutando l’ex Napoli Arkadiusz Milik, dopo l’acquisto dell’ex Milan Krystzsof Piatek.

L’altro nome sulla lista di Pradè, ds della Fiorentina, è quello di Arthur Cabral, punta brasiliana ventitreenne di proprietà del Basilea.

Il polacco al momento in forza al Marsiglia non sta rendendo molto bene, avendo trovato la via del gol solo in un’occasione nelle undici partite giocate finora in campionato, complice anche il fatto che non sia mai scoppiata la scintilla tra le due parti.

Nel campionato svizzero, invece, Cabral sta facendo davvero la differenza, avendo messo a referto ben ventisette reti in trentuno presenze stagionali.