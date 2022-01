Il Napoli rifila un poker alla Salernitana nel derby. Insigne raggiunge Maradona a 115 gol con il Napoli. Ora la pausa in attesa dei rientri di Koulibaly e Anguissa in Coppa d’Africa. Ne parliamo in diretta.

Siamo su Google News: tutte le news sul Napoli Calcio CLICCA QUI