Calciomercato Napoli, sfuma Reinildo Mandava? I dettagli

Il terzino sinistro del Lille Reinildo Mandava è stato accostato spesso al Napoli come possibile operazione di mercato da trattare. Negli ultimi giorni, però, è stato reso noto che il difensore mozambicano ha attirato anche l’interesse dell’Atletico Madrid.

La squadra spagnola è, inoltre, parsa più convinta rispetto al club azzurro, essendosi già messa in contatto con la società francese con cui il giocatore è in scadenza di contratto.

FOTO: Imago – Reinildo Mandava

Calciomercato Napoli, Reinildo Mandava verso l’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, l’Atletico Madrid ha già trovato l’accordo con i rappresentanti del calciatore classe ’94 e mancherebbe quindi solo l’approvazione del Lille.

“Accordo totale tra l’Atlético e i rappresentanti di Reinildo Mandava. Manca l’ultimo OK di Lille. Il club biancorosso sta lavorando per averlo già in questo mese di gennaio“.

Acuerdo total entre el Atlético y los representantes de Reinildo Mandava. Falta el último OK del Lille. El club rojiblanco trabaja para llevárselo ya en este mes de enero. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 23, 2022