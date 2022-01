Tagliafico, la trattativa non decolla e si aggiungono due pretendenti

Secondo Il Corriere dello Sport, per il momento la trattativa Tagliafico-Napoli non decolla.

Infatti, come racconta il quotidiano, il Napoli continua a chiedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre l’Ajax spinge per una cessione a titolo definitivo o, quantomeno, per inserire l’obbligo di riscatto a giugno.

FOTO: Getty – Tagliafico Ajax

L’agente di Tagliafico sta cercando di mediare tra i due club, con il calciatore che rimane in attesa e con il Napoli che, comunque, rimane tra le opzioni più concrete.

Il Marsiglia ha preso Sead Kolašinac e si è defilata dalla trattativa, ma occhio ad un possibile inserimento di Barcellona e Chelsea.