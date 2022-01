Bomba Sky: “Il Napoli l’ha bloccato per giugno, affare da 12 milioni di euro”

Durante Calciomercato L’ originale, la trasmissione di Sky Sport dedicata esclusivamente al calciomercato, il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti ha svelato un’importante notizia sul mercato del Napoli.

Queste le sue parole:

VILLAREAL, SPAIN – MAY 02: Samuel Chukwueze of Villarreal CF (L) being followed by Mathias Oliveira of Getafe CF (R) during the La Liga Santander match between Villarreal CF and Getafe CF at Estadio de la Ceramica on May 02, 2021 in Villareal, Spain. Sporting stadiums around Spain remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

“Il Napoli ha opzionato Mathias Olivera del Getafe per giugno. Intorno ai 12 milioni di euro il costo dell’operazione. Il Napoli vorrebbe prenderlo già da ora ma il Getafe fa resistenza”.

Tutto lascia presagire dunque che a fine stagione Faouzi Ghoulam non rinnoverà il proprio contratto e dunque questa con tutta probabilità sarà l’ultima stagione per lui in maglia azzurra.