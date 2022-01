Mertens-MLS, è successo il mese scorso!

Dries Mertens ha rilasciato ieri una bella intervista a Il Corriere dello Sport, in cui ancora una volta manifestava la sua volontà di rimanere a Napoli.

Ciononostante, secondo l’edizione odierna de Il Roma, nei primi giorni dello scorso mese Mertens avrebbe cercato un contatto con un club di MLS, per capire se, eventualmente, potessero esserci i presupposti per chiudere la carriera negli Stati Uniti.

FOTO: Getty – Mertens Napoli Fiorentina

Se De Laurentiis non dovesse confermarlo per un’altra stagione, chiarisce il quotidiano, allora Mertens potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi MLS. Ma, ad oggi, la sua priorità rimane Napoli.