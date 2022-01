Calciomercato Napoli, spunta un retroscena su Nahitan Nandez

Nel corso della trasmissione in onda su Sky, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’asse Nandez-Napoli. Il centrocampista del Cagliari è seguito da tempo da Giuntoli, ma difficilmente ci sarà l’acquisto in questa sessione di calciomercato. Inoltre, altre squadre di Serie A sono interessate al calciatore. Di seguito quanto evidenziato:

Nahitan Nandez

Nandez, non solo il Napoli ma anche il Torino

“Per Nandez ci sono delle problematiche fisiche, questo potrebbe rallentarne l’uscita. Il Torino lo vorrebbe come contropartita di Baselli, che sembra destinato al Cagliari”.