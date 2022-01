Calciomercato Napoli, interesse concreto per Alvarez: la strategia

Il Napoli deve iniziare a pensare anche al futuro. La sessione di calciomercato invernale potrebbe chiudersi con il solo acquisto di Axel Tuanzebe, ma in estate si dovrà effettuare una sorta di mini rivoluzione. Il reparto dove si dovrà intervenire con maggiore urgenza sarà l’attacco: il capitano Lorenzo Insigne andrà al Toronto e il bomber Dries Mertens potrebbe lasciare Napoli.

Julian Alvarez

Un nome che sta circolando sia in Italia, ma soprattutto in Argentina, è quello del bomber del River Plate, Julian Alvarez. L’attaccante classe 2000 si è messo in mostra nell’ultima stagione, segnando 18 reti in 21 partite e vincendo il campionato con Los Millonarios.

Secondo l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l’interesse del Napoli è più che concreto. La strategia di De Laurentiis è quella di chiudere subito il colpo per la prossima estate: in questo modo il Napoli può sbaragliare la concorrenza ed evitare di scatenare un’asta.