A febbraio tornerà l’Europa League. Il Napoli, arrivato secondo nel girone, dovrà affrontare il Barcellona retrocesso dalla Champions League. La doppia sfida, grazie al nuovo format della competizione, sarà valida per i play-off e la vincitrice andrà agli ottavi.

Christensen Barcellona

I catalani, in questa sessione di mercato, stanno cercando di rinforzare la rosa per tornare a competere per i palcoscenici più prestigiosi. Dopo l’acquisto di Ferran Torres dal Manchester City, i blaugrana sono pronti a chiudere un altro colpo di mercato.

Dalla Spagna sono sicuri che il prossimo acquisto del Barcellona di Xavi sarà Andreas Christensen. Il centrale danese è di proprietà del Chelsea e il suo contratto è in scadenza a luglio.

Secondo i catalani di Sport, la trattativa tra Christensen e il Barcellona sarebbe già in fase avanzata con i blaugrana pronti ad accoglierlo a parametro zero.

Sul difensore da tempo c’è anche il Milan.