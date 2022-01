Verde: “Ho il cuore azzurro: vi svelo il mio sogno”

Il venticinquenne attaccante dello Spezia di Thiago Motta, Daniele Verde, è stato intervistato sul canale Twitch ufficiale di DAZN nel corso di DAZN Talks.

Il numero dieci degli aquilotti, nel corso dell’intervista, non ha nascosto il suo amore per la sua città Natale, Napoli, ed un desiderio. Di seguito le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“La cucina migliore? Non sono obiettivo, io ho il cuore azzurro e preferisco la cucina napoletana. Ho provato tanto, tante cucine estere, ma quella napoletana resta la migliore. Giocare nella mia città sarebbe il massimo, un sogno completo. Vediamo, nel calcio non si sa mai“.

Photo: Getty Images – Daniele Verde

L’autore della rete più bella del 2021, proprio secondo la classifica dell’emittente DAZN, è uno dei giocatori più tecnici della Serie A, che non ha mai goduto di notorietà nonostante il talento e gli ampi margini di miglioramento.

La sua carriera è cominciata alla Roma da giovanissimo, per poi finire in prestito lasciando bei ricordi in Spagna al Real Valladolid ed in Grecia, all’AEK Atene.

Attualmente, ha trovato fissa dimora a La Spezia, giocando per i bianconeri, mettendosi in mostra con ottime giocate e trovando più continuità: nonostante tutto, non ha nascosto il suo desiderio di giocare per la squadra della sua città.