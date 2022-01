Verso Salernitana-Napoli, spunta l’intenzione di Ribery

La Salernitana comincia a prepararsi sempre più intensamente, nonostante i numerosi casi di positività al Covid-19, in vista della prossima sfida di campionato, che vedrà i granata impegnati al Maradona nel derby campano contro il Napoli. Gli azzurri, reduci da un’importante vittoria lunedì sera in casa del Bologna, sfideranno gli uomini di Colantuono, che oggi ha ritrovato un punto cardine della sua squadra.

VENICE, ITALY – OCTOBER 26: Andrea Achiavone of Salernitana celebrates the winning goal during the Serie A match between Venezia FC and US Salernitana at Stadio Pier Luigi Penzo on October 26, 2021 in Venice, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

La Salernitana ritrova un attaccante in vista del Napoli: ecco di chi si tratta

Franck Ribery torna finalmente in gruppo: questa è la bella notizia di oggi per Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana. Il fuoriclasse francese è tornato ad allenarsi a pieno regime con i compagni e, causa emergenza Covid, potrebbe partire dal 1′ nella sfida di domenica agli uomini di Spalletti. Recupero importante, quindi, per i granata.