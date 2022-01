Calciomercato Napoli, un azzurro non ha intenzione di rinnovare

Il calciomercato non è solo colpi in entrata ma anche valutazioni sui giocatori che devono essere ceduti. In questa sessione di mercato, è stato Kostas Manolas a salutare Napoli, ma sono diversi gli azzurri che hanno già la valigia pronta per giugno. Oltre i giocatori in scadenza quest’anno, c’è anche un altro azzurro che potrebbe dire addio in anticipo.

Fabian Ruiz

Il capitano Lorenzo Insigne ha già chiuso tutti gli accordi preventivamente con il suo prossimo club: a giugno saluterà Napoli e volerà in Canada, destinazione Toronto. Ospina, Ghoulam, Malcuit e Mertens non hanno ancora chiare le idee di quale sarà il loro futuro: si dovrà aspettare.

La notizia che potrebbe maggiormente colpire i tifosi azzurri, però, l’ha riportata l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: Fabian Ruiz non ha intenzione di rinnovare il contratto con il Napoli. Il centrocampista spagnolo andrà in scadenza a giugno 2023 e, vista anche la sua volontà, non c’è nessuna trattativa per il rinnovo.

Visti i precedenti con Mertens e Insigne, il presidente De Laurentiis difficilmente porterà questa situazione fino all’anno prossimo: se Fabian non dovesse rinnovare prima, questa stagione potrebbe essere l’ultima in maglia azzurra.