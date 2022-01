Tegola Inter, infortunio in Coppa Italia: esce in lacrime dal campo

Brutte notizie in casa Inter: durante i primi minuti di gioco della partita valida per gli ottavi di Coppa Italia contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli i nerazzurri hanno perso per infortunio un protagonista del reparto offensivo, che ha lasciato il campo immediatamente.

Infortunio Correa Inter Empoli

Infortunio per l’Inter: ecco di chi si tratta

Joaquin Correa si è infortunato al 5′ della sfida di Coppa Italia tra Inter ed Empoli: l’attaccante argentino ha lasciato il terreno di gioco in lacrime. Perdita importante per Simone Inzaghi, soprattutto in vista della sfida del 13 febbraio al Maradona contro il Napoli. Per l’ex Lazio, intanto, si dovrebbe trattare di un risentimento al flessore della coscia sinistra.