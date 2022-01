Alvarez-Napoli: l’hanno detto alla radio ufficiale

Julian Alvarez, giovane stella argentina del River Plate, non è più una sorpresa e il suo talento è sotto gli occhi di tutti, soprattutto delle big europee. Anche diversi club italiani hanno puntato il fuoriclasse argentino: su tutte Inter, Milan, Fiorentina e Napoli.

Calciomercato Napoli Alvarez (Getty Images)

Walter De Maggio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, ha così commentato l’interessamento del Napoli per Alvarez:

“Alvarez piace a Giuntoli, non è detto che il Napoli lo prenda e su di lui ora c’è anche la Fiorentina. Ha un contratto in scadenza a dicembre, ed ha una clausola rescissoria da venti milioni di euro”.

Con il contratto in scadenza il River Plate ha l’esigenza di trovare un acquirente e pure Alvarez spinge per lasciare subito il Sudamerica. Il gioiellino dei Millionarios vuole confrontarsi con il calcio europeo e dare la possibilità al club che lo ha lanciato di fare cassa. La volontà del Napoli sarebbe invece di bloccarlo in vista dell’estate, puntando così sulla possibilità di non pagare il cartellino.

Foto by Francesco Pecoraro/Getty Images- Stadio Maradona, Napoli

Alvarez, ruolo e caratteristiche

Julian Alvarez, argentino classe 2000 del River Plate è un attaccante duttile capace di giocare in ogni ruolo della zona offensiva. Destro naturale, rapido, istintivo, sente la porta ma sa anche giocare e sacrificarsi per la propria squadra. Prima punta, esterno o trequartista, ama partire da sinistra per accentrarsi col destro, per molti ricorda Mertens.