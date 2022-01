Napoli su Julian Alvarez, l’ex azzurro: “Somiglia a Mertens”

Daniel Bertoni, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli per parlare dell’attuale situazione degli azzurri, sia in ottica campionato sia in ottica mercato. Al momento, secondo l’ex centrocampista, l’Inter è un passo davanti a tutte, ma il campionato è ancora lungo.

Queste le parole di Bertoni:

“Ad oggi vedo l’Inter favorita, il Napoli ha perso punti che non doveva perdere ma il campionato è ancora lungo e gli azzurri possono ancora farcela. L’obiettivo del Napoli è però centrare la Champions League“.

Tagliafico e Alvarez al Napoli? Parla Bertoni

Importanti le parole di Bertoni a proposito di Nicolas Tagliafico, laterale basso nel mirino di Giuntoli, e del tanto chiacchierato Julian Alvarez: la punta del River Plate sta facendo benissimo con la formazione argentina e sembra essere oggetto del desiderio di mezza Europa.

“Tagliafico? È un terzino che va bene per l’attacco, ha grande personalità. Bisogna veder quanto chiede l’Ajax, in Italia potrebbe esserci qualcuno dello stesso livello di minore costo. È comunque è un giocatore adatto al gioco del Napoli e potrebbe fare bene in azzurro.



Julian Alvarez? È il miglior giocatore argentino del momento, è un gran goleador. È simile a Mertens, vuole fare sempre la giocata, calcia molto bene con i due piedi, anche le punizioni. Non è una punta vera e propria, gli piace spaziare su tutto il fronte dell’attacco, potrebbe formare una bella coppia con Osimhen. È anche nel mirino del Real, a 11 anni giocò un torneo a Madrid e per questo i Blancos lo conoscono molto bene. Non vuole partire adesso, vuole prima giocare il Mondiale e poi lasciare il River Plate”.