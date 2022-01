Dalla radio ufficiale: “Jeff Bezos vuole investire a Napoli”

Secondo quanto riportato da Vincenzo Perna in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, c’è un’indiscrezione clamorosa riguardante Jeff Bezos. Il proprietario di Amazon infatti sembra intenzionato ad investire a Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Arrivano conferme sulla notizia emersa ieri secondo cui Bezos voleva investire a Napoli. Non si tratta però della società calcistica, bensì di un investimento nelle infrastrutture. In particolare Bezos sarebbe fortemente interessato all’area portuale della città”

Wimbledon, Jeff Bezos

“Va chiarito, però, che non ci sono segnali verso l’acquisto del Calcio Napoli, dunque non parliamo di una notizia calcistica”.

“Poi non sappiamo se nel 2026 Bezos, magari in seguito ad un colpo di testa, deciderà di fare un’offerta anche per il club, ma al momento non esistono segnali di questo tipo. È complesso anche pensare a una notizia con una futuribilità di ben 4 anni”.