Il Napoli con la doppietta di Lozano e la vittoria sul Bologna, recupera punti importanti in classifica approfittando della frenata delle avversarie: Inter, Milan e Atalanta.

Domenica al Maradona ci sarà il derby campano contro la Salernitana, poi la sosta delle nazionali, al termine della quale inizierà un vero e proprio tour de force, con 6 partite in 21 giorni, il tutto condito con il doppio confronto europeo contro il Barcellona.

Mundo Deportivo: Il Barcellona su Tagliafico

Proprio i catalani, che affronteranno gli azzurri nei sedicesimi di finale di Europa League, tentano un vero e proprio sgambetto di mercato al Napoli. Come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il Barcellona è sulle tracce del terzino argentino Nicolas Tagliafico, in forza all’Ajax e accostato negli scorsi giorni proprio al Napoli, che cerca un terzino sinistro per garantire a Luciano Spalletti una rosa competitiva per la seconda parte di stagione.

Ajax’s Argentinian defender Nicolas Tagliafico runs with the ball during the UEFA Champions League Group C second leg football match between Ajax Amsterdam and Sporting CP at the Johan Cruyff Arena in Amsterdam on December 7, 2021. (Photo by Kenzo Tribouillard / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

Come riportato dal quotidiano spagnolo, l’Ajax chiede 7 milioni di euro per il trasferimento in questa finestra di calciomercato, soluzione al momento non gradita dal Napoli, che preferirebbe avere il giocatore in prestito per poi discutere del cartellino a giugno, quando la classifica farà capire se il Napoli sarà qualificato o meno per la prossima Champions League.