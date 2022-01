Coppa D’Africa, Anguissa e Koulibaly agli ottavi di finale

Grazie ai due pareggi, rispettivamente contro Malawi e Capo Verde, il Senegal di Kalidou Koulibaly e il Camerun di Frank Anguissa hanno vinto da imbattuti i rispettivi gironi, accedendo alla fase ad eliminazione diretta del torneo. I due calciatori del Napoli, dunque, non saranno ancora a disposizione di mister Spalletti per le prossime gare dei partenopei.

Ma nei giorni scorsi è arrivata un’ottima notizia per il Senegal e per il Napoli, con Koulibaly che è guarito dal Covid-19 ed ha potuto prendere parte all’ultima partita del girone di Coppa D’Africa, dopo aver dato forfait per le prime due.

Senegal agli ottavi, Koulibaly festeggia

Dopo il pareggio contro Malawi per 0-0 e il conseguente passaggio del turno, Koulibaly ha pubblicato sulle proprie storie di Instagram un video che lo ritrae sotto i propri tifosi allo stadio, scrivendo “Amo il mio Paese, amo la mia gente“.

Camerun e Senegal non conoscono ancora le rispettive avversarie degli ottavi di finale. Ma la notizia certa è il giorno in cui scenderanno in campo: lunedì sera (20.00 italiane) il Camerun di Anguissa, martedì (17.00 italiane) il Senegal di Kalidou Koulibaly.