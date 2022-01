Napoli, offerta ufficiale per Tagliafico: i dettagli

Il Napoli è interessato a Nicolas Tagliafico come nuovo terzino sinistro già per il calciomercato di gennaio. L’argentino vuole lasciare l’Ajax e diversi club sono sulle sue tracce. Tuttavia, come riferito da TMW il Napoli ha presentato un’offerta ufficiale al club olandese.

Nicolas Tagliafico (Getty Images)

Calciomercato Napoli, offerta ufficiale per Tagliafico

Tagliafico sarebbe pronto a vestire la maglia del Napoli, qualora l’Ajax accettasse il prestito con diritto di riscatto,.

La concorrenza è molto alta: anche il Barcellona e il Marsiglia seguono il calciatore tuttavia però, la volontà del difensore può fare la differenza.

Il Napoli, dunque, attende una risposta dall’Ajax; nei prossimi giorni sicuramente ci saranno nuove importanti notizie.