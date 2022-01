Calciomercato Napoli, Gatti conteso da più squadre: spunta una cifra

Il calciomercato invernale è spesso uno dei momenti più importanti della stagione. Le squadre si rinforzano sia per la stagione in corso sia chiudendo colpi completati nella successiva sessione estiva. L’obiettivo è quello di anticipare le mosse di società rivali e assicurarsi le prestazioni di determinati calciatori.

Questo è il motivo per il quale tante squadre hanno già cominciato a sondare il terreno per Federico Gatti. Il difensore classe ’98 del Frosinone è uno dei prospetti migliori del calcio italiano e varie squadre, non solo di Serie A, hanno messo gli occhi su di lui.

Come infatti scritto da Tuttosport il Torino sta facendo sul serio per portare il 23enne in granata la prossima stagione. Stando a quanto riportato dal quotidiano Cairo avrebbe già pronta un’offerta da otto milioni di euro, a fronte dei dieci milioni chiesti dal Frosinone. Il Torino però deve anche superare la concorrenza di altre squadre, quali Napoli, Juventus, Bordeaux, Atalanta e Fiorentina.