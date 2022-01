Bonucci sfida il Napoli: “Lotteremo fino alla fine per farlo”

La corsa per una qualificazione in Champions League è sempre più agguerrita in Serie A, con ben cinque squadre in soli nove punti.

La prima parte di stagione ha visto un divario netto tra le prime 4 –Napoli, Inter, Milan e Atalanta– e il resto del campionato, divario colmato però dalla Juventus che nell’ultimo mese ha agguantato il gruppo di testa entrando prepotentemente in corsa per una qualificazione nella massima competizione europea.

VERONA, ITALY – OCTOBER 30: Leonardo Bonucci of Juventus in action during the Serie A match between Hellas and Juventus at Stadio Marcantonio Bentegodi on October 30, 2021 in Verona, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Al momento la squadra di Massimiliano Allegri è distante solo un punto dal quarto posto occupato dall’Atalanta, che deve però ancora recuperare la partita interna contro il Torino(annullata per i tanti casi Covid tra i granata).

Così come per lo scorso anno, a differenza di quelli precedenti, la Juventus si trova a rincorrere. A tal proposito è intervenuto il difensore della nazionale Leonardo Bonucci a Juventus Tv per suonare la carica ai suoi: ” L’anno scorso abbiamo non ci siamo aggiudicati lo scudetto ma abbiamo vinto due coppe (coppa Italia e Supercoppa Italiana, ndr). La nostra è stata una risposta a chi diceva che non avevamo più fame: è stata la dimostrazione che nelle gare secche la Juve c’è“.

Chiarissimi invece gli obiettivi per questa stagione: “Vogliamo prenderci un posto in Champions e lotteremo fino all’ultimo per vincere quella di quest’anno”