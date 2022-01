Zielinski arriverà a Bologna da solo: dovrà fare una cosa per essere arruolabile

L’isolamento di Piotr Zielinski termina questa mattina e il calciatore dovrà raggiungere la squadra a Bologna.

Per fare in modo che ciò sia possibile, come racconta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il trequartista polacco si è già sottoposto, all’alba, ad un tampone di controllo.

FOTO: Getty – Napoli Zielinski

Non appena arriverà l’ok dei medici, Zielinski potrà essere libero e prenderà un treno ad alta velocità, con il quale raggiungerà Bologna, dove ad attenderlo a braccia aperte ci saranno Luciano Spalletti e i suoi compagni.